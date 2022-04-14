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Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu yarın başlıyor

Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu yarın başlıyor

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışına gitti. Öte yandan biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının bilgisi verildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği belirtildi.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği belirtilen açıklamada, "29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs'ta her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek." denildi.

Biletler yarından itibaren satışta
Açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs'ta ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer düzenleneceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak."

Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığının belirtildiği açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının bilgisi verildi.

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