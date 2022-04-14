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Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

TÜRKİYE Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştı.

Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL’den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize’nin Ardeşen ilçesine gönderdi. 

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Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşalar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu. 

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Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı. 

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Çiftçiye büyük tuzak! Çay üreticilerine 'ucuz gübre' diye 5 TIR mermer tozu gönderdiler

Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. 

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