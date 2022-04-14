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Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti! En uzun soluklu diziyle meşhur olmuştu

Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti! En uzun soluklu diziyle meşhur olmuştu

Dünya ekran tarihinin en uzun soluklu dizisi olan EastEnders ile yıldızı parlayan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen, hayatını kaybetti.

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Adını duyurduğu "EastEnders" adlı dizide "Mary Flaherty" karakterine hayat veren Melanie Clark Pullen'ın, geçen 29 Mart'ta hayata veda ettiği açıklandı. 2019 yılında meme kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2020'de The Irish News'a konuşan Melanie Clark Pullen, o dönemde vücudunun kanserden tamamen arındığını söylemişti.

Fakat geçen yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı. Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu geriye acılı eş ve 3 çocuk bıraktı.

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