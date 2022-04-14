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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki: Türkiye'yi karşılarında bulacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki: Türkiye'yi karşılarında bulacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs konusunda yapılan adımlara değinerek "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye’yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler oluşturulmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim."

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