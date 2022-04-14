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Para dolu çantasını bulan belediye işçisine bakın kaç lira verdi?

Para dolu çantasını bulan belediye işçisine bakın kaç lira verdi?

MUĞLA Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Belediyesi'nde çalışan Ali Eren parkta para dolu çanta buldu. Çantayı hiç düşünmeden polise teslim eden Ali Eren, 400 dolar hediye aldı.

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Olay, dün Marmaris İlçesi’ne 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi’nde bulunan Koca Mehmet Parkı’nda meydana geldi.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde engelli kadrosunda 11 yıldır işçi olarak çalışan Ali Eren(36), akşamüstü saat 17.00 sıralarında çiçeklerin bakımı için parka gitti.

Bankın üzerinde buldu
Burada çiçekleri düzenleyip çevre düzenlemesi yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu.

Durumu amirlerine bildirdi
Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, amirlerine bildirdi. Çağrılan polis ekipleri çanta içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira), 2 bin 400 lira, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit ederek sahibine ulaştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederek, Ali Eren’e verilmek üzere 400 dolar hediye ettiği öğrenildi.

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