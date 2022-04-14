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Eşini darbeden kişinin evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini darbeden kişinin evinden çıkanlar şoke etti!

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde darbettiği eşinin şikayeti üzerine evine düzenlenen operasyonda 6 silah ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcasu Mahallesi'nde G.Ç, kocası A.Ç'nin kendisini darbettiğini, evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla A.Ç'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2'si yarı otomatik 4 av tüfeği, silahlara ait 1842 fişek, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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