ABD'den Ukrayna'ya kapsamlı silah yardımı topçu sistemleri tank zırhlı askeri araçlar

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda büyük bir saldırıya hazırlandığı haberleri gelirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kiev'e yönelik askeri desteğini daha da artırma kararı aldığını duyurdu. ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini yeni bir paket ile 800 milyon dolar daha artıracağını duyurdu.

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ABD’nin bu askeri yardımında, topçu sistemleri, toplar, tank, zırhlı askeri araçlar ve helikopterler gibi ağır silahlar da yer alıyor.

Yeni yardım paketinde dair açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yazılı olarak duyuruldu.

ABD’nin silahları Rusya’ya karşı kullanıldı

Açıklamada pakette Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda gerçekleştireceği öngörülen büyük çaplı askeri operasyona karşı kullanılabilecek yeni ve çok etkili askeri sistemlerin de bulunduğu kaydedildi.

Biden'ın açıklamasında, ABD'nin şimdiye kadar yaptığı askeri yardımda yer alan silahların Rusya'ya ağır darbeler verdirdiği de bildirildi. Biden, "Rusya Donbas'ta saldırılarını yoğunlaştırırken ABD Ukrayna'ya kendisini savunmasına yarayacak yardımları yapacaktır" dedi.

Batılı ülkeler, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden geriye çekilmesini ülkenin doğusunda şimdiye kadar görülenden çok daha kapsamlı ve ağır bir saldırıya yönelik yaptığı hazırlığın bir parçası olarak tahmin ediyor.

ABD, Ukrayna'ya silah desteğini artırma yönünde karar alırken, Rusya ise Ukrayna'nın Kiev'deki askeri kumanda merkezini hedef almakla tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna birliklerinin sabotaj girişiminde bulunduğu ve Rus topraklarına saldırdığını görüyoruz" ifadesi yer aldı ve bunların devam etmesi halinde Rusya'nın Ukrayna’nın kumanda yapılarını hedef alacağı belirtildi.