BIST 2.460
DOLAR 14,60
EURO 15,97
ALTIN 926,03
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım

Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET canlı yayınında kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'den istifa sürecini anlattı. Yeniçeri, Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldığınız için pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtı veren Yeniçeri, fikirlerine müşteri bulamadığı için partiden istifa ettiğini söyledi.

Parti kurucularıyla aynı ideallerle hareket ettiğini düşündüğünü, bu düşüncenin "Türk milletini bulunduğu yerden başka bir yere getirmek, bunu yaparken de bazı değerleri içselleştirmek" olduğunu ifade eden Yeniçeri, şunları söyledi:

"İYİ Parti'nin kurulma aşamasında tamamı MHP'den kopan kişiler vardı. Orada homojen bir yapı içinde olacağımızı düşünüyorduk. Oradakilerin Türkiye meselelerine bizim gibi baktığını düşünüyorduk ama bakmıyorlarmış"

Milliyetçiler elimine edildi
MHP'de delegelerin iradesi esas alınarak kongreye gidilmediği yönünde itirazlar olduğunu anımsatan Yeniçeri, "İYİ Parti'de çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizi fikirlerimize itimat edilmedi. Oraya giden Türk milliyetçilerinin bir çoğu elimine edildi." diye konuştu.

Türkiye'de çok güçlü bir iktidar var
"Türkiye'de çok güçlü bir iktidar var. Buna karşı muhalefet de ona paralel olarak zayıf. Dolayısıyla muhalefet 20 sene içinde Türkiye'yi AK Parti iktidarına mahkum etmiştir. Çünkü alternatif ortaya çıkarmadı." ifadelerini kullanan Yeniçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben AK Parti'nin, CHP'nin doğru taraflarını alıp bundan meydana gelebilecek bir konsept oluşturalım dedim. AK Parti'den İslam'ı ve Osmanlı'yı, CHP'den demokrasiyi ve laikliği alarak bir parti oluşturalım dedim. O zamanki yaklaşımlarda ciddi bir açıklık vardı. MHP zaten milliyetçiliği içselleştiriyor. Biz daha farklı, her taraftan oy alabilecek bir yaklaşım oluşturalım dedim. Bizim bu görüşlerimiz uygulamaya konulmadı. Türkiye'deki bazı partiler 'Türküm' derken zorluk çekiyor. Bazıları 'Müslümanız' derken zorlanıyor. Biz bütün bunların hepsini aynı konsept içinde düşünen bir yapı üretelim dedik. Bu itibar görmedi.

REKLAM

Kongrelerde başkalarının ön plana çıkarıldığını gördük. Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık. "

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek
Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Market ve pazardaki fahiş zamlar için yeni sistem! Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda karar açıklandı
Market ve pazardaki fahiş zamlar için yeni sistem! Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda karar açıklandı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! TBMM'ye sunuldu 25 gün süre verildi
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! TBMM'ye sunuldu 25 gün süre verildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kurallarını açıkladı Suudi Arabistan hac için yaş şartı koydu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kurallarını açıkladı Suudi Arabistan hac için yaş şartı koydu
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı
NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı
NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti boğularak öldürüldü
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti boğularak öldürüldü