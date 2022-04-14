Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! TBMM'ye sunuldu 25 gün süre verildi

TBMM'ye sunulan bankalarla ilgili yeni torba yasa teklifiyle, metro borçlarının 25 gün içinde ödenmemesi halinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyeleri icraya verilebilir.

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AK Partili milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu bankalarla ilgili yeni torba yasa teklifiyle, önceki dönemde kalan metro borçları için İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine haciz yolu açılıyor.

İstanbul ve Ankara belediyelerinin 2019 seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçmesiyle, metro işletmeleri için Maliye'ye ödenen tutarlar bir anda artırılmış, metro bilet gelirlerinin yüzde 15'iyle sınırlı tutulan taksitler, genel bütçe gelirlerinden Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği oranlara yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı bu oranı bugüne kadar genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'i oranında uyguladı. Ancak Anayasa Mahkemesi, oran belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini Anayasa'ya aykırı görüp iptal etti.

25 gün içinde ödemesi istenecek

AK Partili milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda belirsizliği ortadan kaldırıp kesinti oranını ‘azami yüzde 5' şeklinde değiştiren maddenin de olduğu yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre aynı yasa teklifine, 2019'dan önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan devredilen ancak AK Partili belediyelerin ödemediği birikmiş metro borçlarının tahsilatını hızlandıran bir madde de konuldu. Bu maddeye göre, başta İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri olmak üzere metro devri yapılan tüm belediyelerden en geç 25 gün içinde AK Parti döneminden kalan tüm metro borçlarını ödemeleri istenecek. Ödemeyi yapamayan belediyelere haciz işlemi başlatılacak.