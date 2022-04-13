Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör: Türkiye artık büyük güç

Katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü yapan Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu belirten Yunan profesör "Yunanistan'dan daha karlı çıkacaklar" dedi.

Abone ol

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 49 gün geride kaldı. Türkiye, tarafların diplomasi yolunda anlaşma sağlaması için büyük çaba sarfediyor.

Yapılan son müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin arabuluculuk rolü tüm dünya tarafından başarıyla karşılanıyor.

Yunan profesör: Türkiye'nin arabuluculuk görevi kahramanlık

Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.

Sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldırılarım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.

"Türkiye artık büyük güç"

Profesör, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor.Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "

"Tabii ki kaybeden biz olacağız"

Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.

Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktırç Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."