Bakan Bozdağ yetersiz diyerek açıkladı: Cezaları artıracağız

Piyasayı manipüle edip fiyatları yükseltmek ve stokçuluğa verilen altı aydan iki yıla kadar hapis cezasının düşük olduğunu bildiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni çalışmamızda inşallah bu cezaları artıran bir adım atacağız" dedi.

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Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk ve fiyat artışlarını manipüle edenlere yönelik cezalarda artışa gidileceğini açıkladı.

Piyasayı manipüle edip fiyatları yükseltmek ve stokçuluğa verilen altı aydan iki yıla kadar hapis cezasının düşük olduğunu bildiren Bozdağ, "Piyasada ayçiçeği yağı kalmadı deyip vatandaşın ayçiçeği yağına hücum etmesini sağlayıp oradan da fiyatları yukarı çekmek gibi yalan yanlış haberle piyasayı manipüle edip fiyatları yükseltmek ve stokçuluk... Her iki suçun cezası da altın aydan iki yıla kadar hapis. Bunlar düşük cezalar, normal de bu cezaların artması lazım. Bizim yeni çalışmamızda inşallah bu cezaları artıran bir adım atacağız. Hem yalan yanlış haberlerle piyasada fiyatların artmasına, daha yüksek fiyatta malların satılmasına neden olan kişilerle ilgili hem de bile isteye stokçuluk yapanlarla ilgili cezayı artıracağız.

"Tutuklama için de adım atmayı düşünüyoruz"

Bu suçları işleyenler şu anda tutuklanamıyorlar. 2 yıldan alttaki suçlarda tutuklama yasağı var. Bunun üst sınırını, alt sınırını değiştiren bir adım atmayı düşünüyoruz. Bu adımdan sonra da stokçuluk yapanlarla ilgili tespit yapılır ve adli olarak dillendirilirse onlarla ilgili gerekli hukuki süreçler işletilecek. Piyasadaki fiyatları artırmak için yapılan manipülasyonların cezasını da artıracağız" ifadelerini kullandı.