Ali Koç yeni hocayı beklemeyecek! O isimlerin bileti kesildi

Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Sosa, Gustavo, Valencia, Novak ve Tisserand’ın da üzeri çizildi.

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Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

Kontenjan boşalacak

Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde. Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke’yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas’la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

Mesut-Ozan'a şartlı tahliye

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkındaki kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut’un hem de Ozan’ın teknik direktör İsmail Kartal’dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal’ın bu sezon ne Mesut’a ne de Ozan’a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.