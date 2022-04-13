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İki yaşındaki çocuk deterjanı şeker sandı hastaneye kaldırıldı

İki yaşındaki çocuk deterjanı şeker sandı hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta bulaşık deterjanını şeker sanıp tüketen iki yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

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Zonguldak Kilimli ilçesinde yaşanan olayda iddialara göre iki yaşındaki Habip Y. isimli çocuk evdeki korizov madde içerikli bulaşık makinesi deterajının şeker sanıp içince fenalaştı.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

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