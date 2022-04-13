BIST 2.478
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 928,13
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Putin'den enflasyon değerlendirmesi: Yeni fırsat pencereleri açılıyor

Putin'den enflasyon değerlendirmesi: Yeni fırsat pencereleri açılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerde enflasyonun hızla arttığına işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.

Abone ol

Putin, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerin yaptırımlar nedeniyle kendilerine de zarar verdiğini belirten Putin, "Bazı Batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak iş birliği yapmayı reddetmesi, milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD'yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor, bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücü cezayı yedi itiraz edince kamera görüntüleri izletildi inanmadı mahkemeye gidecek
Sürücü cezayı yedi itiraz edince kamera görüntüleri izletildi inanmadı mahkemeye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu günlük 163 lira ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu günlük 163 lira ödenecek
Öğretmenden öğrencisine mesajlı taciz! İstenen cezaya bakın
Öğretmenden öğrencisine mesajlı taciz! İstenen cezaya bakın
250 bin dolara emlak alana Türk vatandaşlığı şartına zam yapıldı! İçişleri Bakanlığı açıkladı
250 bin dolara emlak alana Türk vatandaşlığı şartına zam yapıldı! İçişleri Bakanlığı açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
Temel Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Otizmli oğlu için Somalili anne şifayı Türkiye'de buldu
Otizmli oğlu için Somalili anne şifayı Türkiye'de buldu
Alman firması sistemi kapatınca Ordu Büşükşenid kendi yazılımını üretti
Alman firması sistemi kapatınca Ordu Büşükşenid kendi yazılımını üretti