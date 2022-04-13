İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi

İstanbul'da kar esaretinin olduğu günlerde Cenevre'de kar tatilinde bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, eleştirilere aylar sonra cevap verdi. O sırada İmamoğlu'nu arayıp "isterseniz dönebilirim" dediğini belirten Ongun, "ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu İBB Sözcüsü Murat Ongun, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ongun, tartışılan yurt dışı tatiliyle ilgili de konuştu.

Ocak ayında İstanbullu karla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tartışma konusu olmuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haber Global'de katıldığı "Yüz yüze" programında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım

"Kendisine yöneltilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine de yanıt veren Murat Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." ifadelerini kullandı.

"Sorun yok bak keyfine kafanı dinlendir"

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini belirterek, "O da dedi ki 'ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine. Kafanı dinlendir ailenle güzel bir tatil yap' dedi. Ben de tatil bitince döndüm" dedi.