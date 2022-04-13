Karısını kanserden kaybetti babasının atölyesinde kendisini buldu hayatı değişti

"Rehabilite oldum"

Hayat arkadaşını 6 yıl önce aniden ortaya çıkan kanser nedeniyle kaybettiğini hatırlatan Dimlioğlu, "O zamandan sonra kendimi toparlayamadım. Otomotiv sektöründeki işimi bıraktım. Babamın marangoz atölyesine gelmeye başladım kendimi toparlamak için. Kafamı dağıtmak rehabilite olmak için babamla ağaçla ilgilenmeye başladım. Hobi olarak bir şeyler yapmaya başladım. İlk olarak lambader yaptım. Yol üzerine koyduk herkesin ilgisini çekti. Baktım ürün beğeniliyor ve ilgi görüyor, devamını yapmaya karar verdim” dedi.