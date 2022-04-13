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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,04 ve 25,66 puan değer kazancıyla 2.489,42 puan oldu. Toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,21 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ancak bu seviyelerin enflasyonda tepe noktası olabileceği beklentisinin dünya borsalarında risk algısını dengelediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

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