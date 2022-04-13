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Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hepsini kaybediyor birer birer...

Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hepsini kaybediyor birer birer...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası Yargıtay tarafından bozuldu. Kılıçdaroğlu kararın ardından bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "hepsini kaybediyor birer birer..." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulduğunu duyurdu. Çelik,  "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin olarak, "Kanmayın saraydaki şahsın davalarla yaptığı algılara, hepsini kaybediyor birer birer..." açıklamasını yaptı. 

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