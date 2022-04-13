BIST 2.495
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 926,26
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Putin'e bir darbe de judo dostundan geldi: Korkak!

Putin'e bir darbe de judo dostundan geldi: Korkak!

Rusya lideri Putin'e bir darbe de dostane ilişkileri olan adına Judo eğitim videoları hazırlayan Judo Federasyonu başkanı Yasuhiro Yamashita'dan geldi.

Abone ol

Japonya'nın en seçkin judo liderlerinden Yasuhiro Yamashita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini eleştirdi ve onun "korkakça" hareketlerini dile getirerek kınadı.

Judo Federasyonu başkanı Yasuhiro Yamashita, "Başkan Putin Judo ile ilginen biri ve bu eylemler Judo'nun ruhuna ve amacına aykırı" dedi.

Uluslararası Judo Federasyonu geçen ay Putin'i onursal başkan ve büyükelçi olarak askıya aldı ve siyah kuşağını elinden aldı.

Emekli Yamashita, 69 yaşındaki cumhurbaşkanıyla dostane bir ilişkiye sahipti hatta 2008'de Putin ile "Vladimir Putin ile Judo Öğrenelim" başlıklı bir eğitim videosu bile çekiyordu.

Yamashita, "Judo ile ilgilenen biri olarak olarak en derin üzüntüm ve düşüncelerim Ukrayna halkı ve dünyadaki tüm Judo severlerle birlikte" dedi.

Kendisini uzun süredir atletik ve güçlü bir lider olarak göstermeye çalışan Putin, uzun süredir Japon sporuna olan sevgisini dile getiriyordu. Japon gazetesi Asahi Shimbun'un haberine göre Putin, "Kodokan Judo Enstitüsüne geldiğimde evimdeymiş gibi bir huzurlu hissediyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Derya Büyükuncu talebine ABD'den ret! Erdoğan paylaşımı olay olmuştu
Türkiye'nin Derya Büyükuncu talebine ABD'den ret! Erdoğan paylaşımı olay olmuştu
NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu Cedi Osman 2 sayı attı
NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu Cedi Osman 2 sayı attı
Vaka sayıları düşüyor! Bakan Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı
Vaka sayıları düşüyor! Bakan Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna'da istenmeyen adam ilan edildi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna'da istenmeyen adam ilan edildi
Asgari ücret açlık sınırının çok altında kaldı Türkiye Kamu-Sen araytırdı
Asgari ücret açlık sınırının çok altında kaldı Türkiye Kamu-Sen araytırdı
Seçim ittifakları dörde çıkıyor! Anketlerde ortaya çıktı siyaset sıkıştı
Seçim ittifakları dörde çıkıyor! Anketlerde ortaya çıktı siyaset sıkıştı
Mansur Yavaş elektrik faturaları için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş elektrik faturaları için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattı
Ankara'da freni patlayan dolmuş ortalığı savaş alanına çevirdi
Ankara'da freni patlayan dolmuş ortalığı savaş alanına çevirdi
Rekor kırıldı! Bakan Nureddin Nebati: Hız kesmeden devam edeceğiz
Rekor kırıldı! Bakan Nureddin Nebati: Hız kesmeden devam edeceğiz
Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü
Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü