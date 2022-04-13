BIST 2.491
DOLAR 14,58
EURO 15,84
ALTIN 924,13
HABER /  SEÇİM
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Seçim ittifakları dörde çıkıyor! Anketlerde ortaya çıktı siyaset sıkıştı

Seçim ittifakları dörde çıkıyor! Anketlerde ortaya çıktı siyaset sıkıştı

Siyasal İletişim Danışmanı ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, siyasetin sıkışmışlığa girdiğini söyledi. Uslu'dan seçim ittifaklarının büyüyeceği ile ilgili bir iddia geldi.

Abone ol

Eski Anar Genel Müdürü, Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, ittifak sayısının 4'e yükselebileceğini söyledi. 

Sabah gazetesi Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Uslu'nun değerlendirmelerini aktardı. Donat yazısında, "İttifaklar... Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... İbrahim Uslu, "İttifak sayısı artabilir... 4'e çıkabilir" dedi.

Nasıl yani? Kimler kimlerle ittifak yapabilir ki? İbrahim Uslu'nun yanıtı:  Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın? HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir" ifadesini kullandı. 

Sıkışmışlık var
İbrahim Uslu'ya döndük:- Kamuoyu araştırmaları ne gösteriyor? Uslu... "Siyasette sıkışmışlık var" dedi. "Sıkışmışlık..." İlginç... Yeni bir deyim... Acep ne ola ki?

İbrahim Uslu, uzunca bir süredir yaptığı araştırmalardan söz etti:
İktidarın sıkışmışlığı şu... Oyu azaldı fakat küçülmeye direniyor.
15 Temmuz darbe girişimine direnişi, Erdoğan'ın oyunu artırdı... Pandemide de güçlü iktidar görüntüsü oy getirdi... Aralık 2021 ile Ocak 15 arasında AK Parti oyunda yüzde 2 yükselme oldu... Ama hâlâ son seçimde aldığı oyun gerisinde.

Muhalefetin sıkışmışlığı şurada; oylar parsellenmiş... İYİ Parti, uzunsüre yüzde 14-15 bandında dondu, kaldı... CHP de, son 5-6 aydıryüzde 25-26 aralığında... Oyunu yükseltemiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuantum eğitimcisi Eylem Amine Altunkaynak'tan olay açıklamalar! Amacına ulaştı
Foto Galeri Kuantum eğitimcisi Eylem Amine Altunkaynak'tan olay açıklamalar! Amacına ulaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş elektrik faturaları için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş elektrik faturaları için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattı
Ankara'da freni patlayan dolmuş ortalığı savaş alanına çevirdi
Ankara'da freni patlayan dolmuş ortalığı savaş alanına çevirdi
Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü
Man Adası davaları Yargıtay’dan döndü
Gaziantep'te 1 lira indirimli 'kuponlu ekmek' dönemi başladı! Pide ve ekmek 1.5 TL'ye satılacak
Gaziantep'te 1 lira indirimli 'kuponlu ekmek' dönemi başladı! Pide ve ekmek 1.5 TL'ye satılacak
E devlet ve e nabız hacklendi iddiası olay oldu! Hakan Fidan ve Erdoğan'ın kimliklerini paylaşınca...
E devlet ve e nabız hacklendi iddiası olay oldu! Hakan Fidan ve Erdoğan'ın kimliklerini paylaşınca...
Borsa rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı
Borsa rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı
Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Ukrayna'dan gelen mayınları Deniz Kuvvetleri ANKA ile tespit etti
Ukrayna'dan gelen mayınları Deniz Kuvvetleri ANKA ile tespit etti
Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış