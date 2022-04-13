Seçim ittifakları dörde çıkıyor! Anketlerde ortaya çıktı siyaset sıkıştı

Siyasal İletişim Danışmanı ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, siyasetin sıkışmışlığa girdiğini söyledi. Uslu'dan seçim ittifaklarının büyüyeceği ile ilgili bir iddia geldi.

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Eski Anar Genel Müdürü, Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, ittifak sayısının 4'e yükselebileceğini söyledi.

Sabah gazetesi Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Uslu'nun değerlendirmelerini aktardı. Donat yazısında, "İttifaklar... Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... İbrahim Uslu, "İttifak sayısı artabilir... 4'e çıkabilir" dedi.

Nasıl yani? Kimler kimlerle ittifak yapabilir ki? İbrahim Uslu'nun yanıtı: Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın? HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir" ifadesini kullandı.

Sıkışmışlık var

İbrahim Uslu'ya döndük:- Kamuoyu araştırmaları ne gösteriyor? Uslu... "Siyasette sıkışmışlık var" dedi. "Sıkışmışlık..." İlginç... Yeni bir deyim... Acep ne ola ki?

İbrahim Uslu, uzunca bir süredir yaptığı araştırmalardan söz etti:

İktidarın sıkışmışlığı şu... Oyu azaldı fakat küçülmeye direniyor.

15 Temmuz darbe girişimine direnişi, Erdoğan'ın oyunu artırdı... Pandemide de güçlü iktidar görüntüsü oy getirdi... Aralık 2021 ile Ocak 15 arasında AK Parti oyunda yüzde 2 yükselme oldu... Ama hâlâ son seçimde aldığı oyun gerisinde.

Muhalefetin sıkışmışlığı şurada; oylar parsellenmiş... İYİ Parti, uzunsüre yüzde 14-15 bandında dondu, kaldı... CHP de, son 5-6 aydıryüzde 25-26 aralığında... Oyunu yükseltemiyor.