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Ukrayna'dan gelen mayınları Deniz Kuvvetleri ANKA ile tespit etti

Ukrayna'dan gelen mayınları Deniz Kuvvetleri ANKA ile tespit etti

Karadeniz'e döşenen ve zincirlerinden ayrıldığı için Türkiye'ye doğru gelen mayınların tespitini ANKA tarafından yapıldığı açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA’ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

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