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Sabah gazetesi İBB'nin 603 bin liralık yemek faturasını paylaştı

Sabah gazetesi İBB'nin 603 bin liralık yemek faturasını paylaştı

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediğini gösteren faturayı Sabah gazetesi paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi israfla eleştiriliyor. İBB, kendisine ait onlarca tesis yerine, konuklarını Çırağan Palace gibi otellerde ağırlamakla suçlanıyor.

Sabah gazetesinde Barış Savaş imzalı haberde "Denetim raporuna göre sadece 1 yemek için 603 bin lira fatura ödendi" deniliyor.

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemekle ilgili faturada "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.

Yüzde 254 arttı
Sabah'ın haberinde İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar'ın "Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır" ifadeleri de yer alıyor.

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