Hüsamettin Cindoruk'un kehaneti: Rusya Ukrayna savaşından sonra Batılılar Türkiye'den hesap soracak

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmesinde hükümeti eleştirerek "Savaştan sonra “Neden yaptırımlara katılmadınız” diye hesap soracaklar" iddiasında bulundu.

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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ukrayna-Rusya krizinde barış sağlamak için çalışan Türkiye’nin durumunu değerlendirdi. Ukrayna ve Rusya heyetlerini, Dolmabahçe Sarayı'nın eski mutfağında bir araya getirmenin Türkiye'ye ‘dış politika imtiyazı” sağlamayacağını söyleyen Cindoruk, “Rusya'ya bir-iki ekonomik yaptırım uygulanmalıydı. Sıkıntıya düşebiliriz” diye uyardı.

Amerika ile stratejik ortakmışız!

Cindoruk, “Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, adaylığı konusunda zaten sıkıntısı var, NATO'nun üyesi ve Amerika ile de stratejik ortak. Onların yaptırımlarına katılmadı, yarın bu savaş bittikten sonra onlar dönüp bizden “Ekonomik yaptırımlara neden katılmadınız, müttefiklerinizin verdiği kararlara uymadınız” diye hesap sorarlar mı, sorarlar. Bana sorarsanız devletler hukuku açısından Türkiye'yi sıkıntıya düşürür. Rusya'ya bir iki yaptırım uygulamak doğru olurdu” sözlerini kaydetti.

"Savaş bittiği zaman Türkiye sıkıntıya düşebilir"

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Cindoruk, söz konusu yaptırımların bankalarıyla ilgili olabileceğini söyledi, şöyle devam etti:

“İnanın Putin buna karşı hiçbir şey yapamaz. Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı, bizim ona olan ihtiyacımızdan daha fazla. Ve Rusya dikkat ederseniz kendisine yaptırım uygulayan ülkelere bile gazı kesmedi, gazı petrolü ne yapacak, cebine mi koyacak? Satıp para almak ihtiyacında. “Bana dolar olarak ödeyemezsiniz, benim paramla ödersiniz” dedi, diyebildiği bu. Rusya çok haksız, Putin çok sıkıntıda, bu sıkıntıları paylaşmamıza gerek yok, burada tarafsızlık yanlış olmuştur ama bunu söylemek Türkiye'de cesaret istediği için söyleyemiyorlar. 'Arka kapı politikası' diye bir şey vardır, bunu yaparsınız, müzakere edersiniz ama hiç olmazsa birkaç yaptırım uygulamakta fayda var, özellikle Rus bankalarıyla ilgili. Şimdi bunu bilgi olarak söylüyorum, savaş bittiği zaman Türkiye sıkıntıya düşebilir. Yani burada arabuluculuk için salon verdim diyerek işin içinden çıkamayız. Bunu yapmak bir insanlık görevi, Karadeniz'e komşu iki ülkeyi bir araya getirmişsiniz, o değil olay Türkiye daha stratejik bir politika güdebilirdi ve bunu Dışişleri Bakanlığı daha iyi formüllerle çözebilirdi.”

“Şimdiden aday gösterilmez”

Cindoruk, iç politikaya ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında konuştu. “Şimdiden aday gösterilmez, gösterirseniz aklına esen kendi kafasına göre konuşur, başka aday gösterir, bunlara hiç gerek yok” görüşünü dile getiren Cindoruk devamında da şöyle dedi:

“Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun geri çekilmesi, ‘Biz aynı heyecanla halkımıza hizmet edeceğiz’ demeleri doğru davranıştır, onların isimlerini devamlı gündemde tutarak aslında Ana Muhalefet Partisi'ni tartışma konusu yapıyor, 6 partiyi de bu konuda açıklama yapmaya zorluyorlar, bunu sürdürmeleri için ortam yaratmaktan titizlikle kaçınmak lazım.”