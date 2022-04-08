Bursa'ya akın akın geliyorlar evin içindeki türbede bakın kim kalıyormuş?

Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezeren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor.