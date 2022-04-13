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Ankara'da yaşlı kadını fişi 50 liranın altında diye indiren servis limiti yükseltti

Ankara'da yaşlı kadını alışveriş limiti 50 liranın altında diye müşteri servisinden indiren market alışveriş limitlerini yükseltme kararı aldı.

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Ankara'da yaşlı bir kadın 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için marketin servis aracından indirilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin para cezası kestiği marketten yeni bir karar geldi. Market, 50 TL olan servis ücretini 100 TL'ye çıkardı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın, yapıtğı alışverişin fiş tutarı ‘50 TL’nin altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirilmişti. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaşmıştı. 

Tepki çeken olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçmiş ve markete para cezası kesmişti.

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yaşlı kadını zorla servisten indirdiği için ceza kesilen market, servise binmek için gereken alışveriş tutarını güncelledi. 50 TL olan alt sınır 100 TL'ye çıkarıldı.

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