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Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibinden şantaj ve komplo iddiası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırının sahibi Onur Mersin, şantaj iddiasında bulundu. Mersin, "Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video. Elimde belgeler var. Mülk sahibim işçilere ‘unu yerde çek Onur’a gösterelim şaka yapalım. Sana harçlık para da vereceğiz’ dedi." diye konuştu.

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Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görüldü.

Fırında yaşanan olayın şantaj ve komplo üzerine olduğunu iddia eden fırının sahibi Onur Mersin, “Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video. Elimde belgeler var. Mülk sahibim işçilere ‘unu yerde çek Onur’a gösterelim şaka yapalım. Sana harçlık para da vereceğiz’ dedi. İşçilerde aramızın iyi olduğunu bilerek şaka diye böyle yaptılar. Bu adamda niyeti kötüye kullandı. Bu videoyu görür görmez işçileri işten çıkardım. Videodan sonra mülk sahibi bana sürekli şantaj uygulamaya başladı. Elden fazladan para istedi, kiranın 3-4 katından fazlasını almaya başladı. Her gün ekmeğini buradan alıyor, yemek istiyor. Bu videoyu sürekli şantaj olarak kullanmaya başladı. Geçen ay suç duyurusunda bulundum. Ardından video yayınlandı ve ceza kesildi” iddialarını öne sürdü.

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