BIST 2.490
DOLAR 14,58
EURO 15,84
ALTIN 924,97
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini belirterek, "Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini vurgulayan Varank, "Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış
Putin Stalin'in yolundan gidiyor! Ukraynalıları Sibirya'ya sürdü
Putin Stalin'in yolundan gidiyor! Ukraynalıları Sibirya'ya sürdü
Ankara'da yaşlı kadını fişi 50 liranın altında diye indiren servis limiti yükseltti
Ankara'da yaşlı kadını fişi 50 liranın altında diye indiren servis limiti yükseltti
Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'ye klasik otomobillerini hatırlatarak cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'ye klasik otomobillerini hatırlatarak cevap verdi
Elinde bıçakla girdiği binada tek tek zilleri çaldı! Sonrası korkunç...
Elinde bıçakla girdiği binada tek tek zilleri çaldı! Sonrası korkunç...
Sabah gazetesi İBB'nin 603 bin liralık yemek faturasını paylaştı
Sabah gazetesi İBB'nin 603 bin liralık yemek faturasını paylaştı
Ünlü holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan 'kozmetik' diye kokain getirtti
Ünlü holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan 'kozmetik' diye kokain getirtti
Kırmızı et için Resmi Gazete'de yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Kırmızı et için Resmi Gazete'de yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Kovid aşısının içinden çıktı! 764 bin 900 doz geri toplatıldı
Kovid aşısının içinden çıktı! 764 bin 900 doz geri toplatıldı
Ünlü yaşam koçu Nazan Koç hayatının şokunu yaşadı! Adı bile sahte çıktı
Ünlü yaşam koçu Nazan Koç hayatının şokunu yaşadı! Adı bile sahte çıktı