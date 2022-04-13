Putin Stalin'in yolundan gidiyor! Ukraynalıları Sibirya'ya sürdü

Rusya'nın Ukrayna'daki kimsesiz mültecileri Sibirya'ya gönderdiği ortaya çıktı. Bu yapılan akıllara İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin'in politikasını hatırlattı.

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Kremlin'den bazı belgelere işaret eden İngiltere basınından inews gazetesi, "Vladimir Putin, binlerce Ukraynalıyı Rusya'nın en uzak köşelerine gönderiyor." diye yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 100.000 civarında Ukraynalı mülteciyi Sibirya'ya gönderdiği ortaya çıktı. Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya'ya karşı Alman Nazilerle iş birliği yaptıkları iddiasıyla Kafkasya’da yarım milyon kişiyi son derece elverişsiz şartlarda Sibirya ve Orta Asya'ya sürgüne göndermiş, çok sayıda kişi daha yolculuk sırasında hayatını kaybetmişti.

Şubat 1944’teki olay, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

Stalin'in izinde

Sovyetler Birliği’ni ihya hevesleri içinde olduğu görülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna’da Stalin’in izinden gidiyor.

Kremlin belgelerine göre 100.000 civarında Ukraynalı, işgalci Rusya askerleri tarafından memleketlerinden alındı ve otobüslerle ülke dışına çıkarıldı.

Belgeler, Ukraynalı mültecilerin saatler süren sorgulamadan sonra Çeçenistan, İnguşetya ve Dağıstan gibi Kafkas bölgelerine gönderildiğini gösteriyor.

Kuzey kutbuna gönderilenler var

İngiltere’de haber kurumu tarafından yayımlanan ve 95.739 kişinin ülkedeki uzak bölgelere taşınmasını öngören kararnameye göre bazı mülteciler de Sibirya’ya hatta kuzey kutbuna gönderilmiş. Rusya’nın Japonya’nın kuzeyindeki Sahalin adası, ülkenin doğudaki en uzak noktası Magadan ve en kuzeybatısındaki Murmansk da mültecilerin gönderildiği yerler arasında.

Kremlin, bombardımanlardan kaçmak için Mariupol gibi şehirlerden kaçan Ukraynalıların, “gidecek yerleri olmadığı için” Rusya’ya götürüldüğünü iddia ediyor.