Savaşın dehşet yüzü! Onlarca kadın ve kız çocuğu Bucha'da tecavüze uğradı hamile kalanlar var

Denisova şu anda işlenen suçların boyutunu değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Çünkü herkes bize ne olduğunu anlatmaya istekli değil. Çoğunluğu şu anda psikolojik destek istiyor, bu yüzden bize ifade vermedikçe bunları suç olarak kayıtlara geçemeyiz" şeklinde konuştu.