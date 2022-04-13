Ali Babacan ODTÜ'ye alınmamasıyla ilgili konuştu

ODTÜ öğrencilerinin dün kampüste gerçekleştirdiği protesto, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın okuldaki etkinliğinin iptal edilmesine neden olmuştu.

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Twitter'da "Ali Babacan ve ODTÜ öğrencileri" adıyla açılan sohbet odasında konuşan Ali Babacan, komünist gençlerin el ilanlarını ve afişlerini gördüğünü kaydederek, "Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Ama onlar konuşmaya ve dinlemeye hazır olurlarsa her zaman hazırız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ODTÜ'de gerçekleştirilecek 'Öğrenci buluşmaları' etkinliğinin 'Babacan gençliğe umut olamaz' sloganıyla protesto edilmesine ve iptal edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Babacan, ifade özgürlüğünün tüm bası gruplarına karşı korunması gereken bir değer olduğunu vurgulayarak, "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'da dün akşam, Medyascope'tan Ali Deniz Çakır tarafından açılan 'Ali Babacan ve ODTÜ öğrencileri' adlı sohbet odasına katılan Babacan, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "ODTÜ benim okulum, severek okudum. Her köşesinde anılarım var. ODTÜ'lü olmaktan da gurur duyuyorum" diyen Babacan, komünist gençlerle de karşılıklı konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Komünist Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu gibi grupların el ilanları ve duvara astığı afişlere rastladığını söyleyen Babacan, şu cümleleri kurdu:

"Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Genel merkezimiz olur, başka bir ortam olur. Ama onlar konuşmaya ve dinlemeye hazır olurlarsa her zaman hazırız. O konuda çok rahat olmaları gerektiğini söyleyeyim açık çek vereyim. Konuşmaktan korkmamamız lazım."

Sükunetle bitirirdik

"ODTÜ’deki fotoğraf programından sonra genel merkezimizde sohbetimiz olacaktı" diyen Babacan, vakitlerinin çok kısıtlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ODTÜ’de konuşuruz da hem vakit alır hem de gerginlik veya tatsız bir şey olur mu, olmaz mı diye tam emin olamadık. Vaktimiz olsa önemli değildi. Gerginlikle başlar; sonra sükûnetle bitirirdik konuşmamızı."

ODTÜ'ye girip çıkmak için kimseden izin alacak halimiz yok

"ODTÜ bizim yerimiz" diyen Babacan, "ODTÜ’ye girip çıkmak için kimseden izin alacak halimiz de yok. Kendi okulumuz. Başka bir zaman nasıl olsa uğrarız, fotoğraflarımızı çektiririz" dedi.

"Bizim kendimizi anlatacağımız çok imkân var, gençlerle eşit durumda değiliz" diyerek, gençlerin kendilerini ifade etme ortamını her zaman bulamadığını belirtti.

"Kampüslerde kendini ifade etmek ihtiyaç. Çok eşit durumda değiliz. Onun için oradaki gençlerin tamamen fikir özgürlüğünü kullandığını düşünüyorum" diyen Babacan, "Şiddete kaçmayacak şekilde yapılan protestolar ve yürüyüşler Anayasamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne çok açık hürriyet alanları. Hatta mevzuata göre izin alınmadan yapılması gerekiyor. Bu konularda çok rahat olmamız gerekiyor" diye konuştu.