E devlet ve e nabız hacklendi iddiası olay oldu! Hakan Fidan ve Erdoğan'ın kimliklerini paylaşınca...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu e devlet hacklendi kimlik bilgileri sızdırıldı iddiasıyla olay yarattı. Kendisine hackerlerin bu bilgiyi ilettiğini paylaşan İbrahim Haskoloğlu, Hakan Fidan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliklerini yayınladı. Gündeme oturan iddiayla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus idaresinden açıklama geldi.

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Sosyal medya e devletin hacklendiği ve kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasıyla çalkalandı. İddiayı gündeme taşıyan ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu oldu. 2 ay önce kendisine Ukraynalı bir hacker grubunun eriştiğini belirten İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini ilettiklerini söyledi. İddiasına göre hackerler Türkiye'nin e-devlet, e-nabız sistemi ile bazı üniversiteleri hacklediler. İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme oturan iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada hacklenme durumunun olmadığı belirtildi ve iddiaları ortaya atanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İşte İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme oturan 'kimlikler hacklendi' iddiaları:

-Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil. Paylaştıklarımı 3 ay önce iletişim başkanlığına, MİT'e ve Siber'e iletmiştim. Hiçbir dönüş olmadı ve yalanlamadılar da. Önemli olan E-Devlet veya sitenin adı değil, bu veriler hangi açıktan geldi? Benim sadece devlette olan vesikalığımı, numaralarımı nasıl hackerlar elde ettiler?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan'ın fotoğrafalarını da onlar gönderdi. Benim her iki isme de yaptığım saygısızlık olmadı bugüne kadar. FETÖ'cü ilan etmişler beni. Kılıçdaroğlu'nu atsalar onu da paylaşırdım. Gerçekten bazı insalar ruh hastası. Konu bu mu gerçekten?

Gerçek değil photoshop çıktı : İbrahim Haskoloğlu kendisine iletilen ve gerçek olduğunu öne sürdüğü Hakan Fidan ile Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik görsellerini de paylaştı. Ancak paylaştığı görsellerde bariz photoshop unsurları vardı. En belirgin olanı da kullanılan fonttu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da 'veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri yer almamaktadır' denildi.

-Burada önemli olan verilerin nereden geldiği? Sitenin adı değil Konu: Benim devlette gizli kalması gereken verilerimin başkasında olması. Bizim sitemiz hacklenmedi cevap değil. Bu arada ben kimliğimi 25.08.2021 tarihinde çıkartmıştım. Vesikalığım da sadece kimlik için kullandım

-Ben bu olayları 2-3 ay önce gerekli mercilere ilettim. Bana herhangi bir dönüş yapmayıp, gündem olunca üstüne düşmeleri işgüzarlıktır. FETÖ’cü olsam, devlete söylemez direkt paylaşırdım. Kimse yalanlamadı. Kimseden de korkmuyorum. Bugüne kadar da korkmadım.

İddia olay yaratınca hedef oldu

İbrahim Haskoloğlu twitterdan hacklenme iddiasına ortaya atınca tepkilerin hedefi oldu. FETÖ olmakla bile itham edilen İbrahim Haskoloğlu, kendisine gelen bilgileri yayınlamadan 2-3 ay önce devlete ilettiğini belirtti. Haskoloğlu aldığı tehditlerle ilgili şunları yazdı:

-Bazı asalaklar kimliklere bilgilerin montaj olarak eklendiğini söylüyor. Zaten problemin kendisi bilgilerin birilerinde olması değil mi? Veriler olduktan sonra ağaca yazsa ne fark eder? Verilerimin ortalıkta olmasını sorguluyorum. Hangi sitenik olduğu umrumda değil.