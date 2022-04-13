Sonunda bitiyor herkesin beklediği haber geldi! Meteoroloji tarihi açıkladı

Özlenen sıcaklar geliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükselecek. İstanbul'da sıcaklığın yarın 15 derece, cuma günü en düşük 7 en yüksek 18 derece, cumartesi günü de en düşük 8 en yüksek 17 derece olması bekleniyor.