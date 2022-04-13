Sonunda bitiyor herkesin beklediği haber geldi! Meteoroloji tarihi açıkladı
Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık, yarından itibaren artacak. Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek sonrasında ise yeni bir sistem geliyor.
Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Bugün Erzurum başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Meteoroloji'den beklenen haber nihayet geldi.
Özlenen sıcaklar geliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükselecek. İstanbul'da sıcaklığın yarın 15 derece, cuma günü en düşük 7 en yüksek 18 derece, cumartesi günü de en düşük 8 en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
Türkiye, hafta sonundan itibaren ise yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hava kış moduna geçti. Aynı şekilde Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma ve Cumartesi bahar gelecek, fakat 18 Nisan'dan itibaren yine soğuk olacak. 23 Nisan ılık olacak gibi görünüyor. Değişim yok..." dedi.