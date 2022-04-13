Gaziantep'te 1 lira indirimli 'kuponlu ekmek' dönemi başladı! Pide ve ekmek 1.5 TL'ye satılacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandalara 'Ekmek İndirim Kuponu' dağıtmaya başladı. CHP, 'Ekmek Karnesi' derken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAhin, bunun karne değil bir sosyal yardım olduğunu söyledi. Kopun alan aileler aylık 150 adet ekmeği 1.5 liradan satın alabilecekler...

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında geçtiğimiz gün imzalanan protokol sonrasında vatandaşlar için ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlandı. Bu kupon ile 2 lira 50 kuruş olan ekmek 1 lira elli kuruşa satın alınabilecek. Dün pide üreticileri de indirim kuponu uygulamasına dahil oldu ve 2.5 liralık pideyi kuponu olanlara 1.5 liradan satacaklar. Protokol gereği aradaki fark belediye bütçesinden ödenecek.

CHP: Bu bir ekmek karnesidir...

CHP Şehitkamil eski İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Onlar dağıtılan kartlara ‘İndirim Belgesi' diyor ama bize göre karne” dedi ve ekledi: “20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir partinin bu gün geldiğimiz noktada savaş dönemlerinde yaşanan ekmek karnelerini görmek üzüntü verici.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protokol töreninde, “Bizim bu yaptığımız halka destektir” açıklamasını yaptı.

Fatma Şahin: Ekmek karnesi değil indirim kuponu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bunun bir karne olduğu iddialarını reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini söyledi. Şahin, “Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, Somuncular Odası'nın da ekmek indirim kuponu protokolüne dahil olduğunu ve kupon sahiplerine pidenin 1.5 liradan satılacağını duyurdu...



Marketlerde geçerli değil

CHP Şehitkamil eski İlçe Başkanı Umut Yılmaz belediyenin 1 liralık indirim kuponunun marketlerde geçmediğini söyledi. Dar gelirlilere piyasa fiyatından 1 lira daha ucuz ekmek alma imkanı sağlayacak protokole ilişkin kararı, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından, “Dar gelirli hemşerilerimiz somun ekmeği fırınlarımızdan 1,5 TL'den satın alabilecek. Aradaki farkı, belediyemiz karşılayacak” mesajıyla duyurdu.