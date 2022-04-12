Koronavirüste bu belirtilere dikkat! Türkiye aşı kararında haklı çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı en iyi korumayı sağlamak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke üçüncü doz kararı aldı. Norveç'ten gelen haber bu kararın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan araştırma ile takviye doz olmayan kişilerde Omicron'a yakalanmaları durumunda görülen temel semptomlar belirlendi. İşte iki doz aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Uzmanlar aşının Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor. Ancak iki doz koronavirüs aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu Norveç'te yapılan araştırma ile ortaya çıktı.

Aşılı kişilerin Omicron'a yakalanması durumunda daha farklı Omicron semptomları görüldüğü daha önce yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştı. İngiltere'nin The Independent gazetesinde yer alan habere göre Norveçli araştırmacılar, koronavirüsün aşı olan kişilerdeki 8 temel semptomunu belirlemeyi başardı.

8 temel semptom

Kasım 2021'de bir partide virüsü kapan 111 kişiyi mercek altına alan bilim insanları görülen 8 temel semptomun öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırma olduğunu duyurdu. Bu 111 kişinin 66'sının Kovid-19 testi pozitif çıktı. Virüse yakalananların yüzde 89'unun çift doz mRNA aşısı olduğu ve hiçbirinin takviye doz almadığının altı çizildi. Aynı araştırmaya göre hapşırma ve ateş çift doz aşıları olanlarda en az görülen semptomlardı.