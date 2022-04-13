Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna'da istenmeyen adam ilan edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna’da “istenmeyen adam” ilan edildi.

Abone ol

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Varşova’da bir araya gelen Steinmeier, birlikte Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmek istediklerini ancak “Zelenski’nin kendisini Kiev’de görmek istemediğini” söyledi. Kiev’den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Görev yaptığı dönemde Rusya ile sıcak ilişkiler kurmuştu

Steinmeier’in Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde Moskova ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Zelenski’nin kendisini kabul etmek istemediği ihtimaline dikkat çekildi.