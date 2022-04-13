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Alman firması sistemi kapatınca Ordu Büşükşenid kendi yazılımını üretti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alman firması sistemi kapatınca Ordu Büşükşenid kendi yazılımını üretti

Ordu’da, Alman firmasının yazılımını geri çekmesiyle kullanılmaz hale gelen bisikletler, Ordulu gençlerin ürettiği yerli yazılım ile günlük hayatta yeniden kullanılmaya başlıyor.

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 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve Ordu’yu bir yazılım üssü haline getirmek amacıyla temellerini attığı Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Yazılım A.Ş. (ORYAZ), Ordu başta olmak üzere diğer şehirlerin de dijital dönüşümünü sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor.

Alman firması sistemi kapattı
Bu çerçevede yazılım çalışmalarını sürdüren ORYAZ adından söz ettirecek bir çalışmaya daha imza attı. 6 yıl önce bir Alman firması tarafından Ordu’ya, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir join ödeme sistemi ile çalışan akıllı bisiklet sistemi kuruldu. Bakım onarım ve yıllık aidat giderleri yüksek olan sistemin 2-3 yıl çalıştırılmasının ardından pandemi nedeniyle çalışmasına ara verildi. Daha sonraki süreçte ise AB ülkelerinin bahsedilen join sisteminden ülkemizi çıkarması ve bu nedenle kiralama ücretlerinin Belediyeye aktarılması imkânı kalmadığından Alman firması sistemi kapatma kararı aldı.

Yerli ve milli yazılım geliştirdiler
Bunun üzerine devreye giren Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORYAZ’ın AR-GE ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla bisiklet dubalarındaki elektronik kart, yönetici kiosk ve elektronik kartlarını kendisi tasarlayarak üretime geçti. Bu çalışmanın ardından ORYAZ mühendisleri yine kartların programlamasını yaparak mobil uygulama ve web sitesinden yönetilebilir hale getirerek tamamladığı çalışma ile yerli ve milli bir yazılım geliştirdi.
ORYAZ A.Ş. AR-GE ekibi yaptıkları çalışma ile Alman firmasının teknoloji ve kalitesiyle tekel olduğu sahada artık rekabet edebilecek teknolojiyi göstermesinin yanı sıra akıllı şehirler özelinde uzaktan nesnelerin interneti(IOT) kavramı ile çağının son teknolojik iş ve işlemlerini yapacak kabiliyete ulaştığını kanıtladı.
Yapılan bu yazılım sistemi, atıl durumda olan bisikletlerin tekerlek ve mekanik bakımlarının bitirilmesi akabinde peyderpey deveye alınarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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