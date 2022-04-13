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İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İSTANBUL Kadıköy'de Kobani olaylarıyla ilgili operasyonun ikinci dalgasını protesto eden HDP'li vekillerden Musa Piroğlu, bir polise 'şerefsiz' diye hakaret etti. Piroğlu'nun skandal sözlerine CHP'den hiç tepki gelmeyince, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden öle bir soru sordu ki...

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Kobani davası kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de protesto etmek isteyen HDP'lilerle polis arasında arbede çıkmış ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düşünce polie 'şerrefsiz' diyerek hakaret etmişti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekillerle polisler arasında yaşanan tartışmanın videosunu paylaştı. Soylu'nun paylaştığı videoda bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı.

Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi. 

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