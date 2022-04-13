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Sürücü cezayı yedi itiraz edince kamera görüntüleri izletildi inanmadı mahkemeye gidecek

Adıyaman’da, yayaya yol vermediği gerekçesiyle kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren sürücü için ekipler seferber oldu.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı Caddesinde dron ile yayaya yol ver uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde yayaya yol vermediği belirtilen bir sürücü, trafik ekiplerince durduruldu.

Kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren vatandaş için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. ‘Ben hata yapmadım, yapmam’ diyen sürücü için dron kaydı izletildi. Sürücü, izlediği görüntüler sonrasında yine hata yapmadığını dile getirdi.

Polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılan ve yazılacak ceza için mahkemeye itirazda bulunabileceği söylendi. İlginç diyalogların yaşandığı olay yerinde sürücüye 808 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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