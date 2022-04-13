BIST 2.478
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 928,13
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İsveç'in NATO'ya başvuracağı tarihi İsveç SVD gazetesi yazdı

İsveç'in NATO'ya başvuracağı tarihi İsveç SVD gazetesi yazdı

İsveç'in SVD gazetesi, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia etti.

Abone ol

Gazetenin haberinde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak NATO ülkeleri toplantısında sunulacağı kaydedildi.

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den enflasyon değerlendirmesi: Yeni fırsat pencereleri açılıyor
Putin'den enflasyon değerlendirmesi: Yeni fırsat pencereleri açılıyor
Sürücü cezayı yedi itiraz edince kamera görüntüleri izletildi inanmadı mahkemeye gidecek
Sürücü cezayı yedi itiraz edince kamera görüntüleri izletildi inanmadı mahkemeye gidecek
Almanya'da Rus araştırma görevlisi ajanlıktan hapse atıldı
Almanya'da Rus araştırma görevlisi ajanlıktan hapse atıldı
Öğretmenden öğrencisine mesajlı taciz! İstenen cezaya bakın
Öğretmenden öğrencisine mesajlı taciz! İstenen cezaya bakın
Evinin yakınlarında oynuyordu baygın bulundu 1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar 16 yaşında çıktı!
Evinin yakınlarında oynuyordu baygın bulundu 1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar 16 yaşında çıktı!
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
Temel Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Otizmli oğlu için Somalili anne şifayı Türkiye'de buldu
Otizmli oğlu için Somalili anne şifayı Türkiye'de buldu