İslam Memiş 'şuan dipte' dedi ve yatırımcıya bomba tüyolar verdi! Bunu yapan kazanır
"Dünyayı hiç iyi günler beklemiyor. Toz pembe hayaller kurmayın, tarım arazileri satın alın" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya yöne verecek kritik açıklamalar yaptı. Şuan altın mı alınır dolar mı? Euro da son durum ne? Elinde parası olanlar bunlara mutlaka dikkat edin!
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 922,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 13:30 itibarıyla 928 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın 1520 lirayı aştı. Dolar 14.59 Euro da 15.82 liradan işlem görüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ekonomiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
-Dünyayı hiç iyi günler beklemiyor. Toz pembe hayaller kurmayın, tarım arazileri satın alın... Merkez Bankaları art arda faiz artırıyorlar. Ben 2023 yılının ortasına kadar enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını tahmin ediyorum enflasyon artmaya devam edecek.
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, FED'i görmeden herhangi hamle yapmayacağını değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. FED Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yaptığı zaman doların değeri artacak .
-Yarın ki Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalarda etkileşim olmayacak. Elinde TL bulunduran veya eline yeni TL geçmiş olan yatırımcıların bazı fırsatları göz ardı etmemesi gerekiyor.