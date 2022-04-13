İslam Memiş 'şuan dipte' dedi ve yatırımcıya bomba tüyolar verdi! Bunu yapan kazanır

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ekonomiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

-Dünyayı hiç iyi günler beklemiyor. Toz pembe hayaller kurmayın, tarım arazileri satın alın... Merkez Bankaları art arda faiz artırıyorlar. Ben 2023 yılının ortasına kadar enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını tahmin ediyorum enflasyon artmaya devam edecek.