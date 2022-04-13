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Ürküten rakamlar! O ülkede durum korkunç

Ürküten rakamlar! O ülkede durum korkunç

 ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 986 bin 408'e yükseldi. Ülkede aşılama aralıksız sürüyor.

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 478 bin 89 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı.

California, 9 milyon 136 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 790 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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