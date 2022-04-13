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Ukrayna'da Marçenko, Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da Marçenko, Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da gözaltına alınan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yayınladığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Marçenko, "Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar" dedi.

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Türkiye Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için en kritik arabulucu olmayı sürdürüyor... Ukrayna'da gözaltına alınan Muhalefet Platformu - Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı. "Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."

Rus Sputnik yayın kuruluşunun aktardığı habere göre; Marçenko yardım çağrısına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar."

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedçuk, hakkında "vatan ihanet" iddiasıyla görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedçuk, 13 Nisan'da düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı.

Oksana Marçenko bu konuşmasının sonunda Medvedçuk'un kurtarılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını istedi.

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