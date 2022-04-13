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Dövizini Türk lirasına çevirecek şirketlere vergi istisnası geliyor

Dövizini Türk lirasına çevirecek şirketlere vergi istisnası geliyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yeni taslağa göre 2022 yıl sonuna kadar dövizini Türk lirasına (TL) çevirecek şirketlerin mevduatlarının faiz/kâr payına vergi istisnası sağlanacak.

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Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören şirket döviz tevdiat hesaplarının yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Yeni taslağa göre şirketlerin döviz tevdiat hesaplarının kur korumalı mevduata yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor.

Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketlere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Haziran 2022 ve Eylül 2022 bilançolarında bulunan yabancı paraların Türk lirasına (TL) dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesinde yetki verilecek.

(Bloomberg HT)

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