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Gültekin Uysal o sözleri açıkladı: 6'lı masa etrafındaki liderler değil

Gültekin Uysal o sözleri açıkladı: 6'lı masa etrafındaki liderler değil

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralayıp "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesini şart koşmuştu

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Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 ölçütü paylaşmıştı
Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" demişti.

Davutoğlu ve Babacan'a gönderme olarak algılanmıştı
Uysal'ın bu paylaşımı, altılı masada birlikte oturduğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de üst düzey görevlerde bulunması dolayısıyla dikkat çekmişti.

"Kastettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındakiler değil"
Bunun üzerine Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama geldi. Uysal, "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6'lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir." yanıtını verdi.

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