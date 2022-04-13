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Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

RUSYA'da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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RUSYA Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre; Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde haftalık enflasyon yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 0,7 puan artarak Şubat 2002'den bu yana ilk defa yüzde 17,5'e çıktı.

Uzmanlar yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

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