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ABD New York'taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD New York'taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

ABD New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metrosunda düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 62 yaşındaki Frank R. James'in gözaltına alındığını duyurdu.

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ABD New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı basın açıklamasında Brooklyn metrosunda silahlı saldırı zanlısı Frank R. James'in ele geçirildiğini, "New Yorklu arkadaşlarım. Onu yakaladık" ifadeleriyle duyurdu.

Adams, konuşmasında metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

James'in Manhattan'ın East Village semtinde polis tarafından durdurularak gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basınına açıklama yapan yetkililer James'e 'federal terör suçlaması' atfedileceğini belirtti.

New York Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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