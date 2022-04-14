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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı

NASA, 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisinde "şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı" keşfettiğini açıkladı.

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NASA'dan yapılan açıklamada, ilk olarak 2010'da fark edilen, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde varlığı teyit edilen kuyruklu yıldızın genişliğinin 137 kilometre, ağırlığının ise yaklaşık 500 trilyon ton olduğu belirtildi.

Normalden 50 kat daha büyük olan kuyruklu yıldıza, onu keşfeden gök bilimciler Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein'a atıfla, Bernardinelli-Bernstein adı verildi.

Kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği ancak Dünya için bir tehlike oluşturmadığı açıklandı

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 1 milyon yıldan uzun süredir Güneş'e doğru çekildiğini düşünüyor.

Bernardinelli-Bernstein, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunu alacak.
Ancak kuyruklu yıldız o zaman bile Dünya'dan 1,6 milyar kilometre uzaklıkta bulunacak.
Bernardinelli-Bernstein, 3 milyon yıllık eliptik bir yörünge çiziyor ve bu onu Güneş'ten yaklaşık yarım ışıkyılı uzağa götürüyor.
Kuyruklu yıldız şimdi Güneş'ten yaklaşık 3 milyar kilometre uzaklıkta ve Güneş Sistemi'nin düzlemine neredeyse dik düşüyor.

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