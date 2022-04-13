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AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım paketine onay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım paketine onay

AVRUPA Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik 500 milyon avro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından kabul edilen ve 'Avrupa Barış Desteği (EPF)' çerçevesinde Ukrayna'ya yapılacak toplam yardım miktarı 1,5 milyar avroya ulaştı.

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AVRUPA Birliği (AB), 'Avrupa Barış Desteği (EPF)' çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon avro ek yardım paketini kabul etti. AB'nin Ukrayna'ya yapacağı toplam yardım miktarı 1,5 milyar avroya ulaştı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Konsey, EPF çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, ''AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon avro ekleyerek başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1,5 milyar avroya çıkaracak'' ifadelerine yer verildi.

''Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak''
Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ''Bu yeni ilave 500 milyon avro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar avro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.

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