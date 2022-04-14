Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Moskova adlı kruvazör gemisinin, çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği, yangının ve patlamanın soruşturulduğu belirtildi.

Ukrayna yetkilileri daha önce Rus donanmasının Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'nın, iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu iddia etmiş ancak bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" demiş, Odessa Valisi Maksim Marchenko ise "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün roketleri Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.