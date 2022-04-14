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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de üretilecek harekete geçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de üretilecek harekete geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsülin Türkiye'de üretilecek" dedi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı.

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